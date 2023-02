Israelisches Unternehmen setzt Tausende von gefälschten Konten ein, um Wahlen zu manipulieren“.

Ein israelisches Unternehmen hat sich der Verbreitung von Desinformationen und der Beeinflussung von Wahlen schuldig gemacht. Zu diesem Schluss kommt ein Team von mehr als 100 Journalisten aus verschiedenen Ländern nach langwierigen Recherchen. Darunter befanden sich auch die britische Zeitung The Guardian und der deutsche öffentlich-rechtliche Sender ZDF.

Für die Untersuchung gingen drei Journalisten – zwei Israelis und ein Franzose – undercover zu der „Geisterfirma“ in Israel, die nirgendwo offiziell registriert ist. Sie gaben sich als Berater eines Geschäftsmannes aus, der angeblich die Wahlen in einem afrikanischen Land manipulieren wollte.

Der Eigentümer des Unternehmens, Tal Hanan – er nennt sich selbst „Jorge“ -, erklärte gegenüber Journalisten, seine Organisation habe versucht, 33 Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen, in 27 Fällen „erfolgreich“.

Die Ermittler konnten nicht überprüfen, ob diese Behauptung wahr ist und – wenn ja – was genau dieser Erfolg beinhaltet. Sicher ist, dass Hanans Firma sich heimlich in die Präsidentschaftswahlen 2015 in Nigeria eingemischt hat, zusammen mit der in Verruf geratenen US-Datenfirma Cambridge Analytica.

Foto des Niederländers verwendet

Tal ‚Jorge‘ Hanans Vorzeigeprodukt ist eine Software, mit der sein Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 30.000 gefälschte Profile in sozialen Medien erstellen kann. Das Programm ermöglicht es ihm, mit nur wenigen Klicks eine Online-Identität mit Foto, Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und manchmal sogar mit Telefonnummer, Kreditkarte oder Airbnb-Konto zu erstellen.

Die gefälschten Konten sind u. a. auf Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram und Instagram aktiv. Für eines der gefälschten Twitter-Profile mit dem Benutzernamen Canaelan verwendete das israelische Unternehmen das Foto des Niederländers Tom van Rooijen.

Der Twitter-Bot Canaelan postet unter anderem Nachrichten von der BBC. Seine Timeline enthält auch Tweets über Taylor Swift und den Preis eines KitKat.

Laut The Guardian war Canaelan jedoch hauptsächlich Teil einer Kampagne zur Diskreditierung der britischen Datenschutzbehörde ICO. In einem seiner Tweets äußert sich das gefälschte Konto negativ über diese Organisation, wie auch viele andere Bots von Hanans Firma. Es ist unklar, wer der Auftraggeber war und was die Person mit der Kampagne erreichen wollte.

Ich weiß, dass so etwas passieren kann und unterrichte sogar darüber, aber auch dann kann man selbst zum Opfer werden.

Tom van Rooijen

„Schön ist anders“, antwortet Tom van Rooijen, dessen Foto für das gefälschte Konto verwendet wurde. Der 25-jährige Niederländer, der ironischerweise unter anderem Workshops für Studenten über Fake News und Online-Troll-Fabriken“ gibt, fand es ziemlich seltsam, sein Foto auf einem anderen Konto zu sehen.

„Ich weiß, dass so etwas passieren kann. Ich unterrichte sogar darüber, aber selbst dann kann man offenbar selbst zum Opfer werden“, sagte er. Van Rooijen hat das gefälschte Konto inzwischen auf Twitter gemeldet, muss aber seine eigene Identität nachweisen, um zu beweisen, dass sein Foto gestohlen wurde. „Dafür muss ich einen Identitätsnachweis hochladen, aber das möchte ich lieber nicht tun“, sagte er.

Gmail und Telegram gehackt

Laut The Guardian ist Van Rooijen nur einer der – vermutlich zehntausenden – ahnungslosen Internetnutzer, deren Foto in Hanans Software gelandet ist. Abgesehen von dieser Art von Betrug hat sich sein Unternehmen laut investigativen Journalisten auch des Hackings schuldig gemacht.

So gelang es ihm beispielsweise vor den Augen der Undercover-Journalisten, in die Online-Konten eines politischen Beraters aus Kenia einzudringen. Er klickte sich durch die E-Mails und Nachrichten des Beraters auf Gmail und dem verschlüsselten Messaging-Dienst Telegram, schreibt The Guardian.

Bei mindestens einer Telegram-Nachricht, die Hanan auf diese Weise im Namen des Beraters verschickte, fanden die Journalisten später heraus, dass sie tatsächlich auf dem Telefon des Empfängers angekommen war.

‚Nichts falsch gemacht‘

Wer genau die Auftraggeber des israelischen Unternehmens sind, ist nicht bekannt. Es dürfte sich zumindest um Wirtschaftsunternehmen, politische Parteien und Sicherheitsdienste handeln.

Hanan will sich zu den Ergebnissen des Ermittlungskollektivs nicht inhaltlich äußern, berichten betroffene Journalisten. Er sagt, er brauche dazu die „Erlaubnis“ von jemand anderem; es ist unklar, von wem. „Aber um es klar zu sagen: Ich habe nichts falsch gemacht“, sagt er.

Sein Bruder und Geschäftspartner bestreitet, dass das Unternehmen gegen die Regeln verstößt. „Ich habe mein ganzes Leben lang im Einklang mit dem Gesetz gearbeitet“, sagt er.