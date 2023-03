Microsoft veröffentlicht Xbox Series S Toaster

Microsoft könnte bald einen Xbox Series S Toaster auf den Markt bringen…

Der Toaster soll 60 Euro kosten und sieht der Xbox Series S tatsächlich sehr ähnlich. Wie die Konsole ist das Gerät ganz in Weiß gehalten und enthält eine schwarze Öffnung, in der sich normalerweise der Lüfter befindet. Sie können darin zwei Sandwiches gleichzeitig toasten. Der Toaster der Serie S soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Ob das in den Niederlanden der Fall sein wird, ist noch nicht klar.

Zuvor hatte Microsoft einen kleinen Kühlschrank in Form einer Xbox Series X herausgebracht, der das Ergebnis eines Memes war, das lange Zeit im Internet kursierte. Bei der Enthüllung der neuen Konsole bei den Game Awards 2019 verglichen Fans das Design der Konsole mit einem Kühlschrank. Als Reaktion darauf beschloss Microsoft, einen riesigen Kühlschrank herzustellen und ihn an einige wichtige Influencer zu verschenken. Später brachte es eine kleine Variante auf den Markt, die jeder kaufen konnte.

So viel zu Microsofts küchenbezogenen Ambitionen, könnte man meinen. Aber nein, der Toaster ist offenbar Teil einer neuen Reihe von Produkten mit Xbox-Lizenz. Das gilt auch für Xbox-Ramenschalen, Mauspads, Aufbewahrungsboxen und Stifthalter.