Dringend benötigte Korrekturen PC-Version Wo Long: Fallen Dynasty auf dem Weg

Guten Morgen und willkommen zur Nachtwache am Samstag, den 4. März 2023. Wie schön dein Haar heute aussieht! Gut, gleich zu den Spiele-News von heute Abend: Am Tag der Veröffentlichung hagelt es Beschwerden über Wo Long: Fallen Dynasty auf PC, aber Entwickler Team Ninja verspricht Besserung.

Exemplare von Team Ninjas neuestem Action-RPG gehen über die Ladentheke wie warme Semmeln, aber auf dem PC Master Race schmecken diese Semmeln etwas weniger gut. Wo Long: Fallen Dynasty wird auf Steam mit negativen Kritiken überhäuft, die sich hauptsächlich auf die lausige Performance beziehen. Ebenfalls ziemlich ärgerlich: Die Kamerasteuerung scheint überhaupt nicht zu funktionieren, wenn man das Spiel mit Maus und Tastatur spielt. Viele sprechen von einer völlig unspielbaren Situation.

Unabhängig davon, ob man ein solches Spiel überhaupt mit Maus und Tastatur spielen sollte, hat Team Ninja auf Twitter eine erste Reaktion veröffentlicht. Der Entwickler sagt, dass er die Probleme untersucht und verspricht, bald einen Patch herauszubringen, der die Kamerasteuerung und andere Fehler beheben soll. Hoffen wir es!

Wo Long: Fallen Dynasty wurde am 3. März für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht. Auf welcher Plattform spielst du es und wie läuft es bei dir? Sag es uns in den Kommentaren.