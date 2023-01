Online Gambling: 5 Gründe für die hohe Beliebtheit

Das Online Gambling hat etwas geschaffen, was physische Spielhallen und Wettbüros nicht bieten konnten: Individualität. Dank der ständigen Erreichbarkeit sind die Nutzer im Online Glücksspiel nicht an feste Öffnungszeiten gebunden, wodurch mehr Flexibilität beim Spielen im Online Casino entsteht.

Doch dies ist nur einer von vielen Gründen für den rasanten Aufstieg des Online-Gamblings. In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, welche Faktoren eine Rolle für die wachsende Beliebtheit darstellen könnten.

Größere Slot-Auswahl im Online Casino

Wer bereits das ein oder andere Mal in der lokalen Spielhalle war, kennt garantiert das Problem der belegten Automaten. Denn an den physischen Geräten ist nicht jedes Spiel an jedem Platz abrufbar. Aufgrund der hohen Nachfrage nach einigen Slots kommt es daher zu großen Ansammlungen an den begehrtesten Plätzen.

Die Anbieter haben diese Problematik schnell erkannt und daher ein breites Sortiment der verschiedensten Spiele geschaffen, um dem Nutzer ein möglichst vielfältiges Angebot präsentieren zu können. Vor allem kleine Spielotheken können bei dieser Masse an Spielen nicht mithalten. Somit ist die größere Slotauswahl im Online Casino definitiv ein wichtiger Faktor für die steigende Nachfrage am Online Glücksspiel in Deutschland.

Neue Innovationen beleben das Glücksspiel

Die geballte Kraft des Internets sorgt regelmäßig für riesige Innovationen. So ist es auch wenig verwunderlich, dass auch Online Casinos immer häufiger mit neuen Features versuchen, die Aufmerksamkeit der Szene auf sich ziehen zu können. Ein gutes Beispiel hierfür sind die VR-Slots, die ins Leben gerufen wurden.

Vor allem zu Beginn war der Hype um das Spiel, in dem der Nutzer dank VR in die Welt des Slots eintaucht, besonders groß. Zwar flachte der Boom der virtuellen Realität in den letzten Jahren etwas ab, dennoch ist die Möglichkeit, Slots mit VR spielen zu können, ein nettes Feature.

Der Anfahrtsweg fällt weg

Wer ohne Internet eine Wette platzieren oder am Automat spielen möchte, muss meist einen weiten Weg zu einem geeigneten Ort in Kauf nehmen. Dank des Angebots im Bereich Online Glücksspiel fallen diese lästigen Anfahrtswege weg. Denn die Casinos sind nicht nur rund um die Uhr geöffnet, sondern auch für mobile Endgeräte optimiert und damit für das Spielen unterwegs bestens geeignet.

Somit ist es völlig egal, wo sich der Nutzer aktuell befindet. Solange eine konstante Verbindung mit dem Internet hergestellt werden kann, steht dem Spielen im Online Casino so gut wie nichts mehr im Wege. Damit eignen sich Online Casinos übrigens auch bestens als Zeitvertreib auf langen Zug- oder Busfahrten.

Attraktive Boni: Casinos machen ordentlich Werbung

Der Markt für das Glücksspiel im Internet war bereits nach kürzester Zeit stark umkämpft. Somit ist es wenig verwunderlich, dass die Angaben starke Werbeoffensiven fahren müssen, um sich gegenüber der Konkurrenz behaupten zu können. Schließlich gibt es heutzutage kaum noch ein Unternehmen, welches nicht für sich wirbt. Immer wieder sehen wir die Anzeigen verschiedener Dienste und Firmen.

Für die meisten Online Casinos hat es sich mittlerweile bewährt, anstelle von riesigen Werbekampagnen attraktive Bonusangebote zu veröffentlichen. Denn diese sorgen genau wie Werbung für große Aufmerksamkeit beim Kunden und bieten einen zusätzlichen Anreiz zur Registrierung. Schließlich gibt es häufig bereits nach der Anmeldung ein kleines Geschenk, ohne dass der Nutzer überhaupt eine Einzahlung tätigen musste.

Ein vergleichbares Angebot sucht man in der Spielothek um die Ecke derweil größtenteils vergeblich. Hier gibt es kaum spezielle Angebote, bei denen sich die Nutzer kostenlose Geschenke sichern können. Zwar gab es dafür früher meist ein kostenfreies Getränk oder gar einen kleinen Snack serviert, allerdings sind auch diese Zeiten seit einigen Jahren nahezu deutschlandweit vorbei.

Der Erhalt von einem kostenlosen Geschenk in Form von Angeboten wie einem Willkommensbonus sind also in der Tat für viele Nutzer der ausschlaggebende Anreiz, die Registrierung beim entsprechenden Anbieter abzuschließen. Neben den Möglichkeiten von Boni, die ohne eine Einzahlung aktiviert werden können, bietet nahezu jedes Casino zusätzlich einen Bonus auf die erste Einzahlung an. Hierbei wird die Summe, mit der gespielt werden kann, um einen vorab festgelegten Multiplikator erhöht.

Auch das Geld wird zum digitalen Gut

Heutzutage sind die Bargeldreserven deutlich kleiner, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Immer häufiger zahlen wir mittlerweile mit der EC-Karte oder innovativen Diensten wie Apple Pay und Co. Durch das fehlende Geld im eigenen Geldbeutel wird der Besuch eines Casinos meist nochmals aufwändiger. Schließlich sind hier nicht immer Geldautomaten in der Nähe, wodurch ein zusätzlicher Umweg entstehen würde.

Einfacher und vor allem bequemer ist hierbei die Einzahlung in ein Online Casino. Dank der vielseitigen Zahlungsoptionen haben Nutzer unzählige Möglichkeiten, eine Ein- und Auszahlung vorzunehmen. Vor allem das Online-Banking wird hierbei aufgrund der schnellen Handhabung gerne genutzt.

Aber auch E-Wallets wie Skrill und Neteller gehören zu den Siegern der Digitalisierung und werden von den meisten Online Casinos zu Ein- und Auszahlungen zugelassen. Auch die Zahlung über solche Dienste geht heutzutage innerhalb weniger Minuten. Somit ist die Auszahlung am Automaten der lokalen Spielothek teilweise sogar langsamer als die Überweisung eines Online Casinos auf das eigene eWallet.

Online-Glücksspiel wird weiterhin wachsen

Schon jetzt besitzt ein Großteil der Menschheit ein internetfähiges Gerät sowie einen entsprechenden Zugang zum World Wide Web. Prognosen zeigen allerdings, dass die Nutzerzahlen des Internets auch in Zukunft rasant ansteigen werden. Somit lässt sich kaum abstreiten, dass dem Online Glücksspiel eine rosige Zukunft bevorsteht.

Da für das Spielen der Online Slots keine große Anforderung an die Hardware gestellt wird, wird bald jeder Mensch die Möglichkeit haben, sein Glück im Online Casino zu versuchen. Wir sind gespannt, mit welchen Neuerungen die Branche bis dahin auftrumpfen kann.