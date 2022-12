Es geht langsam voran, aber wirklich langsam. Die nächsten vier Glücksspielanbieter haben vor wenigen Tagen in Deutschland ihre Casino Lizenz für virtuelle Automatenspiele erhalten. Wir haben ihnen die neuen Anbieter zusammengefasst und geben ihnen gleichzeitig einen kompletten Überblick über die aktuelle White List der Anbieter hierzulande.

Die neuen lizenzierten Online Casinos

Beginnen wollen wir allerdings mit den Newbies am Markt, die teilweise beim genauen Hinsehen nicht wirklich „neu“ sind. Es handelt sich zum Teil um renommierte Online Anbieter, die mit ihrer Spielsektion lizenziert in die deutschen Online-Gaming Szene zurückkehren. Online Casinos ohne deutsche Lizenz werden mehr und mehr von der Bildfläche verschwinen-

Tipico Games Limited

Tipico kennt in Deutschland jeder Glücksspiel-Fanatiker. Seinen Name hat sich Tipico als Sportwetten Anbieter erarbeitet, konnte jedoch auch in der Vergangenheit bereits mit einem umfangreichen Casino Angebot für positive Schlagzeilen sorgen. Mit den neuen, virtuellen Automatenspielen geht’s für den Anbieter quasi „back to the roots“. Die Tipico Games Limited hat die deutsche Lizenz für das Hauptportal erhalten, sowie für die Webseite goldrummel.de, die jedoch noch nicht On Air ist.

Tipico arbeitet mit zahlreichen Provider zusammen. Sie haben für ein deutsches Online Casino schon heute eine ungewöhnlich höhe Spielauswahl auf ihrem Bildschirm. Im Portfolio sind mehrere der besten Glücksspiel-Automaten der Szene zu finden. Nicht vergessen wollen wir, dass Sie bei Tipico Games mit einem No-Deposit Bonus von 100 Free Spins am Book of Dead Slot von Play´n Go einsteigen. Weiter geht’s im Anschluss mit einer dreiteiligen Einzahlungsprämie, konkret:

Erster Deposit: 100% bis zu 50 Euro

Zweiter Deposit: 100% bis zu 20 Euro

Dritter Deposit: 100% bis zu 30 Euro

Novo Interactive GmbH

Die Novo Interactive GmbH ist vom Namen her deutlich unbekannter, kann aber im Casino-Sektor trotzdem als Big Player bezeichnet werden. Das Unternehmen aus Rellingen gehört zum österreichischen Novomatic Konzern und ist hierzulande für den Betrieb von Admiralbet.de verantwortlich. Die neue Lizenz wurde noch nicht in der Praxis angewandt. Der Slot-Sektor auf der Sportwetten-Homepage ist noch nicht online.

Interwetten Gaming Limited

Ganz anders sieht es bei Interwetten aus. Der Anbieter kann nach unserer Erfahrung momentan mit der umfangreichsten, legalen Slot-Sektion in Deutschland aufwarten. Interwetten arbeitet sage und schreibe mit 35 Spieleherstellern zusammen. Alle großen Name der Branche sind im Interwetten Casino zu finden. Die Spielauswahl ist mehr als nur hochwertig. Auf ein Detail müssen Sie als Spieler bei Interwetten derzeit aber noch verzichten – auf einen Casino Bonus.

Interwetten gibt’s seit 1990. Der Glücksspielanbieter aus Wien hat sich über die Jahre hierzulande zu einem der Marktführer entwickelt. Die neue Slots-Abteilung zeigt, dass diese Aussage längst nicht nur die Sportwetten betrifft.

Sächsische Spielbanken GmbH & Co KG

Die Sächsische Spielbanken GmbH & Co KG hat sich die Lizenz für das Portal die-spielbank.de gesichert. Das Unternehmen gehört dem Freistaat Sachsen. Es betreibt derzeit die landbasierten Spielbanken in Dresden, Chemnitz und Leipzig. Mit dem Online-Start soll eine weitere Spiel-Facette hinzugefügt werden. Online ist das Spielangebot derzeit aber noch nicht.

Auf einen Blick: Alle deutschen, lizenzierten Online Casino Portale

Mit den vier neuen Online Casino Lizenzen ist die Zahl der Anbieter in Deutschland auf 14 Firmen gestiegen. Die Anzahl der Online Spielotheken bleibt damit überschaubar. Wirklich großes Interesse an den hiesigen Genehmigungen gibt’s auf der internationalen Ebene nicht. Wir wissen aber, dass die Entain Gruppe ihre Zusage für die Portale von Sportingbet, bwin und Ladbrokes ebenfalls erhalten hat. Die White List wird also noch anwachsen.

Wir beschränken uns in der folgenden Aufstellung aber auf die Unternehmen, die heute bereits auf der Webseite der deutschen Aufsichtsbehörde zu finden sind.